إزالة 12 حالة تعدِ على الأراضي في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " الدلنجات - رشيد - كوم حماده"عن إزالة 12 حالة تعدِ على مساحة 3953 م2 عبارة عن: "إزالة 4 حالات تعدِ على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 2602 متر مربع بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية".كما تم إزالة 7 حالات تعدِ على حرم نهر النيل برشيد بمساحة 1217 متر مربع، وإزالة حالة تعدِ بمساحة 134 متر داخل الحيز العمراني بقرية الزعفراني بكوم حماده عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.