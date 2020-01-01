فلسطين تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة، و179 حالة تعافٍ، بينها 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة، بحسب ما نشر في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وبينت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة الى أجهزة التنفس الاصطناعي.وأشارت إلى أنه تم إجراء 4246 فحصًاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 7334، عدد حالات التعافي: 1666، وبلغ عدد حالات الوفاة: 55