مصادر: «كليوباترا» رمز القائمة الوطنية الموحدة بمجلس الشيوخ

كشفت مصادر حزبية بأن الممثل القانوني للقائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا، قد استقر على اختيار الرمز "كليوباترا" كرمز انتخابي للقائمة الموحدة.وتمثل تلك القائمة التي تضم أحزاب "مستقبل وطن، الوفد، المصري الديمقراطي، حماة وطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري"، الدوائر الانتخابية التالي الدائرة الأولى للقائمة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والدائرة الثانية تمثل "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد"، أما الثالثة فتضم "قطاع شرق الدلتا" والرابعة والأخيرة تضم "قطاع غرب الدلتا".وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، قد أصدرت القرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن القرار تحديد 100 رمزا انتخابيا لنظام الفردي، و158 رمزا لنظام القوائم.