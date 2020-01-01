انتشال جثة شاب بالساحل الشمالي بعد 15 ساعة من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة لشاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر بقرية الفيروز بالساحل الشمالي بالإسكندرية.وكشف شهود العيان لـ«الدستور» أن محاولات البحث من فريق الإنقاذ استمرت لأكثر الـ15 ساعة، حيث تعرض الشاب للغرق في السابعة و20 دقيقة من مساء الأمس الخميس بشاطئ الفيروز بالساحل الشمالي.وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد ناجي جويدة 15عامًا، من أهالي المنطقة بالكيلو 39 بالساحل، حيث تم انتشال جثمانه عن طريق قوات الإنقاذ النهري بتتبع الرياح، وتم إخراجه من قرية الأطباء والتي تبعد عن 2 كيلو عن شاطئ الفيروز.ومن جانبها، حذرت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين من تسلل بعض المواطنين ليلًا للشواطئ مما يعد خرقا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد أرواحهم.وأشار بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أنه شهدت بعض المحافظات الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية في الآونة الأخيرة غرق بعض المواطنين أثناء استحمامهم في مياه البحر، وبدراسة حالات الغرق اتضح أن جميعها حدثت خلال فترات الليل وحتى ساعات الفجر.وأكد البيان أنه بالرغم أيضًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة، وما يستتبع ذلك من عدم وجود خدمات الإنقاذ، إلا أن محافظة الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بتوجيه مفتشيها لجميع الشواطئ لإخلائها من المواطنين، كما تنتشر اللافتات التي توضح غلق تلك الشواطئ، لذا يجب على كافة المواطنين الإلتزام بالتعليمات حرصًا على سلامة الجميع.