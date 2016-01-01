بلومبرج: تحركات مصرية لإحياء سوقها المفضل للمستثمرين

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر اتخذت خطوات جديدة نحو مزيد من الانفتاح على ديونها المحلية للأجانب وإحياء سوق كانت مفضلة لدى المستثمرين.وتابعت أن المشرعون في البرلمان وافقوا على بعض القرارات التي من شأنها تسمح بتسوية سندات وسندات مصر من قبل Euroclear Bank SA ومقرها بلجيكا، وهذا من شأنه أن يسهل على الأجانب، الذين يضطرون حاليًا إلى اجتياز المقرضين المحليين، الاستثمار في ديون البلاد.وأضافت أن المستثمرون الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ تخفيض قيمة العملة لعام 2016، وهو حجر الزاوية لبرنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.وبمساعدة الطلب الخارجي، منح الجنيه المستثمرين عائدًا بنسبة 12٪ العام الماضي، من بين أفضل العملات أداءً في العالم.وأوضح أن بعد انحسار فيروس كورونا، بدأ انتعاش السوق المحلية، مع تقدم المسئولين في مفاوضات Euroclear التي بدأت في عام 2018، حيث تقوم المؤسسة بتسوية المعاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية في عشرات البلدان.وقالت نيفين منصور، مستشارة نائب وزير المالية، إن خطوة مصر "علامة بارزة في علاقتها مع يوروكلير".وأشاد البنك الذي يتخذ من بلجيكا مقرًا له بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في هدفها المتمثل في تحقيق قابلية اليورو للتداول.وأوضحت الوكالة أنه من الممكن أن يؤدي تسهيل الوصول إلى فتح المزيد من الطلب على السندات ذات عائدات 7.1٪ هذا العام بالدولار، وهو رابع أفضل أداء بين حوالي 25 سوقًا ناشئة، وبحسب مؤشرات بلومبرج باركليز، فإن معدل السعر الحقيقي للسندات المصرية بالجنيه المعدل بعد التضخم هو 8.4٪.كما طلبت مصر من شركة JPMorgan Chase & Co. إدراج سنداتها المحلية في مؤشرات الأسواق الناشئة التي تعتبر معيارًا للمستثمرين، ستؤدي إضافة الملاحظات إلى جذب استثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.