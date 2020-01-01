محمد موسى: أكاديمية الشرطة تستخدم نظما حديثة لتأهيل الضباط (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، لتوفير أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتدريب الطلاب.وتابع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أكاديمية الشرطة بقيادة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة يبذلون جهود كبيرة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بحيث أنه يتم إعداد الطلبة بأسلوب عصري ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية، ويتم انتقاء عناصر متميزة قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية".وأضاف، الحقيقة كمان تجد أن اختيارات طالب الشرطة تكون على أسس منها الوعي والإدراك السليم لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى بالتوفيق لكل أبنائنا المتقدمين لكلية الشرطة هذا العام.