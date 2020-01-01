«180 ألف ريال سعودي».. ضبط شخص بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودي" من أبناء قريته والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ 180 ألف ريال سعودى – 45 ألف درهم إماراتي.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.