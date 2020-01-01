ضبط 17 سلاحًا و95 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 17 قطعة سلاح نارى، بحوزة 13 متهما منها 2 بندقية خرطوش و15 فرد محلى و511 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 172 قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 49103 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى و176 حكم جناية و15312 حكم حبس جزئى و3077 حكم حبس مستأنف و22672 حكم غرامة و7866 حكم مخالفة.فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 95 قضية مخدرات بحوزة 102 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 1،880 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2،525 كيلو جرام.وكمية من مخدر الهيروين وزنت 691 جرام وكمية من مخدر الشبو وزنت 92 جرام وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 70 جرام وكمية من مخدر البودرة وزنت 62 جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 270 جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 1،248 كيلو جرام و1256 قرص مخدر.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 20 متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 298 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 34582 مخالفة مرورية.وفى مجال فحص السائقين تم فحص 90 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.