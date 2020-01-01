هولندا: خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي يجب أن تستند لإصلاحات

أعاد رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم الجمعة تأكيده على أن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا يجب أن تستند إلى إصلاحات في الدول المستفيدة من حزمة التحفيز المالي للتكتل.وأضاف روته: "إذا كانوا يريدون قروضًا أو حتى منح، فإنني اعتقد أنه من المنطقي أن أشرح للمواطنين في هولندا ودول أخرى أن هناك إصلاحات تم اجراؤها بدلًا من تأكيدات فقط بأنها سوف تحدث".