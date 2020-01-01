بلغاريا تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الجمعة، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8144 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) إن من بين الحالات الجديدة، هناك 95 حالة في العاصمة "صوفيا"، بينما تجاوز عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن الـ3 آلاف و700 حالة.وأضاف البيان أن 582 مريضًا بالفيروس أدخلوا الى المستشفيات ويتلقون العلاج اللازم، وأن 28 منهم في حالات الرعاية المركزة.. بينما زاد عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة بمقدار 4 حالات ليبلغ إجماليها حتى الآن 293 حالة.أما عن المتعافين، فقد زادوا على مدار يوم أمس بمقدار 86 حالة، ليبلغ إجماليهم 3927 حالة.. فيما بلغ عدد المصابين في الأطقم الطبية منذ بداية الوباء في بلغاريا حتى الآن 542 حالة.