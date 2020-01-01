الأنبا أغاثون يعقد لقاء روحيا بمطرانية مغاغة اليوم

يعقد الأنبا أغاثون الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة، اللقاء الروحي الأسبوعي، والذي يتم إذاعته بالبث المباشر لشعب الإيبارشية.ومن المقرر أن يلقي الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، خلال لقائه الروحي اليوم، كلمة روحية، بمشاركة عدد قليل من الكهنة بمطرانية مغاغة.ويحرص الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، على إطلاق عدة لقاءات روحية خلال الأسبوع، يلقي خلالهم عظات روحية للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر.