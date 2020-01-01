اليوم.. قصة جديدة للأطفال على قناة «كوجي» الأرثوذكسية

تطلق قناة "كوجي" للأقباط الأرثوذكس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا من مساء اليوم الجمعة 17 يوليو، إذاعة قصة جديدة للأطفال بالبث المباشر لمدارس الأحد، من مقر القناة تحت عنوان "مدارس الأحد حبيبتي".وتأتي إذاعة قناة "كوجي" لدروس مدارس الأحد، كبديل لإلغاء مدارس الأحد والأنشطة الكنسية، نظرًا لما تمر به البلاد من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ويقدم حلقات مدارس الأحد بالبث المباشر، على قناة "كوجي" الدكتور سامح طلعت، طبيب الأطفال وخادم الطفولة بأسقفية الشباب، ويشارك في تقديم مناهج مدارس الأحد على القناة الدكتور موريس جورجي الفيومي، أخصائي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، والمدرب المعتمد لمنظمة الأورومتوسطي لدعم الشباب والأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي، والخادم المسؤول عن لجنة الطفولة بأسقفية الشباب.