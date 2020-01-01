«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى رحيل الأنبا غبريال السابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة 17 يوليو، بإحياء ذكرى رحيل الأنبا غبريال السابع البابا الـ 95 من باباوات الإسكندرية.يشار إلى أن الأنبا غبريال السابع كان راهبًا في برية القديس مكاريوس، ونظرًا لحسن سيرته وعظيم تقواه رسموه بطريركًا سنة 1518.واستمر الأنبا غبريال السابع في الرئاسة نحو 43 سنة يعظ ويعلم رعيته، ومن مآثره أنه جدد دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا أول السواح في الجبل الشرقي ودير المحرق في الصعيد.