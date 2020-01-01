«الله يتكلم».. رسالة البابا تواضروس للأقباط اليوم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، الرسالة اليومية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي تبث يوميًا للأقباط عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وجاءت رسالة البابا تواضروس اليوم، تحت عنوان "الله يتكلم"، والذي يناقش خلال عمل الله في قلب الإنسان دون ضجيج.من ناحية أخرى، كانت أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.وقالت الكنيسة إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين ٣ أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة.