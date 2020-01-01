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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يطمئن على تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أدوية كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:27 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1- 14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.

واطمأن رئيس الوزراء من خلال التقرير على تنفيذ مؤسسات الدولة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مُطمئنا المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين الأدوية من قبل المواطنين.

وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020 لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

وسلط رئيس أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، الضوء على الأدوية التي تم ضخها بالسوق المحلية عن طريق الشركات المختلفة، حيث تم توفير (1،023،543) عبوة ازيثرومايسين أقراص، و(169،632) زجاجة ازيثرومايسين شراب، و(1،893،726) عبوة باراسيتامول أقراص، و(900،000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(2،260،117) شريط زنك أقراص، و(2،380،537) شريط فيتامين سي أقراص.

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