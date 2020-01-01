إصابات كورونا في بريطانيا تصل 294 ألفا والوفيات 45 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 294 ألفا و116 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و204 وتعافى 1403 من المصابين حتى الآن، ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.