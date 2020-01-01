رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: التفتيش على 14343 منشأة لمتابعة إجراءات «كورونا»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:24 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 14 ألفا و343 مصنعا وشركة خلال الفترة من 30 مارس الماضى حتى 16 يوليو الجارى على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1233 منشأة، والشرقية 1156، والبحيرة 967 منشأة، والقاهرة 938 منشآت، ودمياط 921، والجيزة 784، والمنيا 694، والغربية 673، والقليوبية 667، والإسكندرية 650، وكفر الشيخ 627، وأسيوط 546، والدقهلية 525، وجنوب سيناء 468، وبورسعيد 427، وقنا 367، والمنوفية 354، والوادى الجديد 349.

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 336 منشأة، ومرسى مطروح 305، والفيوم 279، وأسوان 276، والإسماعيلية 260، وبنى سويف 230 منشأة، والبحر الأحمر 212، والسويس 99 منشأة.

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض فى ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

موضوعات متعلقة

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

باى باى ليفربول.. لماذا يجب أن يغادر صلاح «قلعة الأنفيلد»؟

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بـ«التعليم» تلقوا رشوة 1.4 مليون جنيه

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. "داهتمها قوة لتنفيذ الأمر"

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل تؤثر البطاطس المقلية على الصحة؟

مقتل وفقدان 23 شخصًا بسبب الفيضانات فى الصين

بحث جديد يشير إلى علاقة النظام الغذائى النباتى بهرمون الذكورة

دراسة: إجراءات الإغلاق العالمية ساعدت على تقليل حالات الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
د. محمد عفيفي
إبراهيم باشا.. البطل الفاتح
المزيد

الثقافة

«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار

وزيرة الثقافة تشهد استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي (صور)