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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكان» تتابع موقف محطات الصرف الصحي والصناعي بشرق القاهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:18 ص
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
محمد إبراهيم
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قالت وزارة الإسكان، إنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020، والخاص بالمرور الدوري على كل محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية، خاصة الكائنة بشرق القاهـــرة، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وبحضور كل من الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والدكتور أحمد سعد أبوسريع، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، عن طريق تقنية الـفيديو كونفرانس.

وأوضحت الإسكان في بيان لها اليوم، أن ذلك لمناقشة الملاحظات والتوصيات التي أعدها الجهاز التنظيمي نتيجة المرور على عدد 14 محطة معالجة صرف صحي وصناعي بنطاق شرق القاهرة (كمرحلة أولى) في الفترة الزمنية من 14-6-2020 وحتى 29-6-2020، والتابعة لكل من (شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

واستعرض الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي الملاحظات العامة على المحطات المشار إليها، وكلف الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم الإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع إعداد جدول زمني لكل بند والتمويل المطلوب لذلك.
واتفق الحضور على سرعة موافاة الوزارة بتلك الإجراءات التصحيحية، والبرنامج الزمني.

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