مصرع وإصابة 3 إثر سقوط بوابة أثناء أعمال الصيانة بـ«ري الدقهلية»

لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، بقرية كفر سرنجا، التابعة لمركز ميت غمر، إثر سقوط بوابة تابعة للري من أعلى الحوامل الخاصة بها أثناء قيامهم بأعمال الصيانة والدهانات، للخمسين عين، التابعة لمديرية الري بالدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر يفيد بوصول شخص جثة هامدة واثنين آخرين إلى مستشفى ميت غمر العام.انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العمال بعملية الصيانة والدهانات التابعة للخمسين عين، بمديرية الرى، بغرب المنصورة، بكفر سرنجا، التابعة لدائرة المركز، فسقطت إحدى البوابات من أعلى الحوامل، مما أسفر عن وفاة مصطفى محمود مصطفى 30 سنة، مقيم كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز، وإصابة كلا من هاني طارق محمد الصعيدي 19 سنة، ومحمود مختار زكريا عتمان 20 سنة، ومقيمون بكفر سرنجا، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت غمر للعلاج، ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.