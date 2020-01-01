تركيب 120 عمود إنارة بحى جنوب الغردقة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، اليوم، استمرار قسم الكهرباء بالمدينة في تنفيذ أعمال الإضاءة العامة للمناطق المحرومة ضمن منظومة الإنارة العامة بمدن المحافظة.وأكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، أن قسم الكهرباء يقوم بتكثيف أعمال وصيانة الإنارة العامة والمرور اليومى على المناطق لرصد أي أعمدة إنارة معطلة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بالانتهاء من تركيب 120 عمود إنارة لشوارع متفرعة من تقسيم أبو العباس بدائرة حي جنوب والذى يخدم الكثير من العمارات السكنية بالمنطقة.وأضاف وجدي، في بيان له، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتثبيت أعمدة إنارة جديدة بالمناطق التى لم تتضمنها الخطط السابقة.ومن جانب آخر تابع وجدى الشوارع وأعمال رفع الإشغالات بشارع الباشا التى تعوق الشوارع ورفع الأتربة المتراكمة، وكذلك الشوارع الفرعية وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.