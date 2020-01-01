محمد بن زايد يبحث مع ميركل مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

يبحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، نقلًا عن فضائية "سكاي نيوز".كما بحث ولي عهد أبوظبي وميركل، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع على الساحة الليبية.