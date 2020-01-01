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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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مصر

رئيس الوزراء يتابع الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:04 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء تمسك الدولة بحقها في التصدي بكل حسم لكل صور التعديات على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وإزالتها ومنع تكرارها مرة أخرى، مشددًا على أنه لا تراجع عن استرداد حق الدولة، وتنفيذ القانون.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الموجة الـ16 للإزالات شهدت خلال الفترة المشار إليها، إزالة 2793 مخالفة بناء، بمساحة 797696 م2، بالإضافة إلى إزالة 1380 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 59156 فدانًا.

وأضاف أن هذه الموجة شهدت التصدي لمحاولات غير مشروعة للاستزراع السمكي، حيثُ تمت إزالة 5 حالات استزراع سمكي ببورسعيد، بمساحة 80 فدانًا.

وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 12 يوليو 2020.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الجهود خلال الفترة المشار إليها تضمنت إزالة 8825 مخالفة بناء، بمساحة 1644799 م2، فضلًا عن إزالة 19280 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 2534 فدانًا.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس حتى 14 يوليو 2020، نحو 7 ملايين طن، بمتوسط يومي 60.3 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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