أسهم اليابان تواصل الهبوط بسبب كورونا

واصلت أسهم اليابان انخفاضها للجلسة الثانية اليوم الجمعة إذ تسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا في إثارة شكوك بعض المستثمرين بشأن حدوث تعاف اقتصادي سريع.وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.32 بالمائة ليغلق عند 22696.42 نقطة، مع تقدم 50 سهمًا على المؤشر مقابل تراجع 170.وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.33 بالمائة إلى 1573.85 نقطة، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء سبعة.وفتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع متوسط، لكن مناخ العزوف عن المخاطرة ساد في جلسة بعد الظهيرة بعد أن سجلت طوكيو زيادة قياسية يومية في حالات كوفيد-19 عند 293 حالة اليوم الجمعة.وتلقت أسهم شركات الطيران ضربة وانخفضت 3.06 بالمائة إذ حظرت الحكومة اليابانية على المقيمين في طوكيو الاستفادة من دعم للسفر يهدف لإنعاش قطاع السياحة المتضرر بفعل الجائحة.وهوى سهم "إيه.إن.إيه هولدنجز" 3.64 بالمائة بينما هبط سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.34 بالمائة.