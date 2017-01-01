أفلام العيد.. تفاصيل «توأم روحي» لحسن الرداد وأمينة خليل قبل عرضه

أعلن صناع فيلم "توأم روحى" عن طرح البوستر التشويقي الخاص بالعمل الجديد والمنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.وعلمت "الدستور" أن الفيلم يدور فى إطار رومانسى، حول قصة حب تظهر خلال الأحداث بين حسن الرداد وأمينة خليل، ويقع الاثنان في العديد من المشاكل والعقبات التي يعملان على حلها طوال أغلب أحداث العمل.الفيلم من بطولة عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.