سفير كرواتيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا

أكد توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا علي النحو المبين في مؤتمر برلين الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار والتمهيد للأعمال الأساسية، لإجراء الانتخابات بهدف تشكيل حكومة ليبية شاملة ومناسبة، مشيرا إلي أن الوضع في ليبيا يزداد توترا يوما بعد يوم.وقال سفير كرواتيا بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن كرواتيا تطالب جنبا إلي جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأطراف الأجنبية بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن هذه الأطراف لا تلعب دورا بناءً نحو السلام والانتقال السياسي هناك.وأضاف أن تعزيز نفوذ الأطراف الخارجية في ليبيا له تداعيات طويلة الأمد على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد جميع المواقف الرسمية للاتحاد بشأن ليبيا.