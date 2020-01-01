موسكو ودمشق تدعوان أمريكا للتوقف عن تصعيد الوضع في سوريا

دعا الجانبان الروسي والسوري، الولايات المتحدة إلى التوقف عن الممارسات الهادفة لزعزعة استقرار الوضع وتصعيده في سوريا والالتزام الصارم بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، وتسليم السيطرة على جميع الأراضي السورية المحتلة للحكومة السورية.وقال بيان مشترك للمقر الروسي السوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين -اليوم الجمعة - "إنه من أجل الحصول على إمكانية العيش في مخيم الركبان وإطعام أسرهم، يضطر السكان الذكور في المخيم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".وأضاف البيان أن مسلحين من العصابة المسلحة المعروفة باسم "مغاوير الثورة" أدلوا بمثل هذه الشهادات، موضحا أن هؤلاء الشهود قالوا إن المسلحين الخاضعين للسيطرة الأمريكية يقومون عن قصد بخلق كل الظروف لمنع غير الراغبين في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة من الحصول على المساعدات الغذائية والطبية".ووتابع البيان "أن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لبعض الأراضي السورية يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر العودة إلى الحياة السلمية في البلاد".