كوريا الجنوبية تخطط لإجلاء عمال من العراق

تسعى كوريا الجنوبية لإرسال طائرة مستأجرة في الأسبوع القادم، لإجلاء العمال الكوريين العاملين من العراق الذي يشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بوتيرة سريعة.وقال مسؤول دبلوماسي اليوم الجمعة " يجري نقاش حول نقل العمال الكوريين العالمين في العراق بواسطة طائرة مستأجرة، ومن الممكن إرسالها الاسبوع القادم كأقرب موعد إذا اتخذت الحكومة القرار"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتتشاور الحكومة الكورية حاليا مع السلطات العراقية حول سبل نقل مواطنيها ومسألة عبور الأجواء، وتجري أيضا اتصالات وثيقة بين جهات مختصة هنا والشركات العاملة في العراق.وسبق أن صرح رئيس الوزراء جونج سيه-جيون، في اجتماع مركز تدابير السلامة من الكوارث رأسه صباح،اليوم الجمعة، في المجمع الحكومي في سول، أن الحكومة أقرت بدء عملية إجلاء هؤلاء العمال في القريب العاجل باستخدام طائرة مستأجرة ابتداء من الأسبوع القادم.يشار إلى أنه في حال إرسال طائرة مستأجرة إلى العراق، سيكون ذلك الحالة السابعة التي أرسلت الحكومة طائرة بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، بعد ووهان، واليابان، وإيران، وبيرو، وإيطاليا، واتشيوفيا.