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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير النقل يتفقد المحطات الجديدة لمترو الأنفاق قبل افتتاحها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:06 ص
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
علا غزال
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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، ورافق الوزير خلال الجولة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة والتى تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وإفريقيا والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.

كما تفقد باقي محطات المرحلة (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة)، ووجه الوزير بأن تكون كافة المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها وان يتم التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدى مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أشار وزير النقل خلال جولته إلى أهمية محطة عدلي منصور حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس ) ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولى.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم التعاقد على 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، إلى جانب القطارات العاملة حاليا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة، وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

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