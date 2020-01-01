ورشة عمل عن تأثير الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي الإثنين

يعقد مجلس الشباب المصري بالتعاون مع منتدى السياسات والدراسات البرلمانية، ورشة عمل تحت عنوان ''تأثير الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي''، في تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، بمشاركة عدد من البرلمانيين والرموز الفكرية والسياسية والحزبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.يأتي ذلك بالتزامن مع بدء فعاليات الاستحقاقات الانتخابية المصرية، ولما للإعلام من دور مؤثر أثناء فترة الإنتخابات وما قبلها من توعية وما بعدها من متابعة.وأضاف ممحمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، أنه ستناقش َ المحاور التالية: تأثير الإعلام في الحملات الانتخابية، وكذلك التجربة البارزة '' المختلفة'' للإعلام التونسي أثناء فترة الانتخابات، كما ستنلقش دور الإعلام أثناء الحملات الإنتخابية في أمريكا وبريطانيا وتأثيره في العملية الانتخابية، وكيف كان للإعلام دور مهم في مراحل التحول الديمقراطي.وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠ يوليو الجاري تمام السابعة مساءً بمشاركة لفيف من البرلمانيين والرموز الفكرية والسياسية والحزبية ت،وقام الورشة بتقنية ال VIDEO-CONFERENCE تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي.