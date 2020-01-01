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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: إجراءات الإغلاق العالمية ساعدت على تقليل حالات الإصابة بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:28 ص
كورونا
كورونا
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أفادت دراسة طبية حديثة بأن إجراءات الإغلاق العالمية ساعدت على تقليل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العديد من الدول حول العالم.

واستندت النتائج المتوصل إليها، والتي نشرت في عدد يوليو من مجلة (مؤشر كتلة الجسم)، على بيانات مسجلة في 149 دولة ومنطقة.

وقال الدكتور نصر إسلام أستاذ الفيروسات فى جامعة (أكسفورد) "تدعم هذه النتائج القرارات السياسة، بينما تستعد الدول لفرض أو رفع تدابير التباعد الجسدي في موجات الوباء الحالية أو المستقبلية".

وأظهرت الدراسة أن تطبيق أي مقياس للمسافة البعيدة كان مرتبطا بانخفاض متوسط بنسبة 13% في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. في المقابل، يبدو أن القيود على التجمعات الجماعية وإغلاق المدارس وأماكن العمل تلعب دورا مهما في الحد من حالات فيروس كورونا، لكن إغلاق وسائل النقل العام عندما كانت التدابير الأخرى في مكانها لم يكن مرتبطًا بانخفاض إضافي في حالات الفيروس، وذلك على الأرجح لأن عددًا أقل من الأشخاص يستخدمون وسائل النقل العام.

وقدمت الدراسة دليلًا مبكرًا مهمًا على فعالية إجراءات الإغلاق في السيطرة على جائحة الفيروس التاجي الجديد، كما كتب توماس ماي من جامعة ولاية واشنطن في افتتاحية له بالمجلة "ومع ذلك، لا يمكن أن تثبت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة.. ويجب تفسير النتائج بحذر بسبب النقص في ممارسات الاختبار وجمع البيانات في العديد من البلدان".

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