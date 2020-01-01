الفلبين تسمح بدخول بعض الأجانب اعتبارا من أغسطس

قال المتحدث الرئاسي بالفلبين، اليوم الجمعة، إن البلاد ستسمح بدخول المواطنين الأجانب الذينيحملون تأشيرات طويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد تدريجيا بعض القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.وأضاف هاري روك، المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي، إن الأجانب الذين يحملون جوازات سفر سارية سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي لدى وصولهم.وأضاف أن تعبير "من يحملون تأشيرات طويلة الأجل" يشير إلى الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد.وقالت قوة المهام المعنية بمواجهة أزمة كورونا إن طلبات الحصول على تأشيرات لن تُقبل وإن الأولوية على رحلات الطيران القادمة إلى الفلبين ستكون لأبنائها نظرًا للقيود المفروضة على الأعدادبالمطارات.كان مكتب الهجرة قد قرر في مارس منع الأجانب من دخول البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولم يكن مسموحا إلا بدخول الفلبينيين والدبلوماسيين الأجانب.وسجلت الفلبين 61266 إصابة بالفيروس و1643 وفاة، وهي تجيء في المرتبة الثانية بجنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات.