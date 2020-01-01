زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوازيا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات، الجمعة، شرق بابوازيا-غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول تسونامي.وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إنّ الزلزال وقع في الساعة 12،50 (02،50 ت ج)، مشيرًا إلى أنّ مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بُعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورزبي.وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادص سكّان المناطق الساحلية القريبة إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مدّ عال "خطرة".