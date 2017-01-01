المكسيك تسجل 324041 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 6406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 وفاة ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 324041 والوفيات إلى 37574.وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المسجلة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.