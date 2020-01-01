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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم ولاية أمريكية يقاضى عمدة مدينة لعرقلة ارتداء الكمامة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:43 ص
الكمامة
الكمامة
وكالات
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رفع برايان كيمب، حاكم ولاية جورجيا الجمهوري، دعوى قضائية ضد كيشا لانس بوتومزعمدة مدينة أتلانتا الديمقراطية - أكبر مدن الولاية - في مسعى منه لعرقلة أمرها بشأن الارتداء الإلزامي للكمامة.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، تأتي الدعوى التي قدمها كيمب في الوقت الذي أصبحت فيه قضية ارتداء الكمامة - والتي تحظى بدعم واسع من قبل خبراء الصحة العامة للحد من انتقال فيروس كورونا - قضية سياسية خلافية في الولايات المتحدة.

ورفض العديد من حكام الولايات الجمهوريين إصدار أوامر إلزامية باتداء الكمامات، على الرغم من تشجيع سكانهم على تغطية وجوههم، كرد فعل ضد أوامر الصحة العامة التي تحض عليها الحكومة في أجزاء من البلاد.

وارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كمامة بشكل علني لأول مرة بعد أشهر من تعليقات النقاد وخبراء الصحة العامة بأن على الرئيس اتخاذ موقف أكثر صرامة في ارتداء الكمامات.

وجاء في دعوى كيمب ضد العمدة كيشا لانس بوتومز ومجلس مدينة أتلانتا أن بوتومز "تجاوزت سلطتها الممنوحة لها بحكم القانون بإصدار أوامر تنفيذية أكثر تقييدا من الأوامر التنفيذية للحاكم كيمب".

وتأتي المعركة السياسية في الوقت الذي تشهد فيه جورجيا ارتفاعًا سريعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب العديد من الولايات في جنوب الولايات المتحدة.

وبحسب السلطات الصحية المحلية العامة، يوجد في الولاية أكثر من 131 ألف حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و3110 حالة وفاة.

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