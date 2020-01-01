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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب السير

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:40 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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ينال الكابتن توم مور، البالغ من العمر 100 عام، والذي أصبح بطلا قوميا في بريطانيا بجمعه ملايين
الجنيهات لصالح العاملين في مجال الصحة خلال جائحة كوفيد-19، لقب "السير" عندما تمنحه الملكة إليزابيث إياه اليوم الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، جمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

ولمست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.

وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي. وسيتسلم الوسام العتيق في قلعة وندسور حيث تعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما.

وقال قصر بكنجهام إن المراسم ستكون خاصة وسيرافق مور أفراد من أسرته.

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