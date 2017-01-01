حالات «كورونا» الأمريكية تحطم الأرقام القياسية وترتفع 75 ألفًا فى يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة 75 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر.وحالات الوفاة الأمريكية نتيجة المرض الناجم عن فيروس كورونا في تزايد أيضًا وبلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستويات منذ أوائل يونيو في ولايات تتصدرها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وفقًا للإحصاء.وسجلت 30 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين زيادات قياسية في عدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.