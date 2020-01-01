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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فنزويلا: اقتراب مدمرة أمريكية من المياه الإقليمية «عمل استفزازى»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:58 ص
مدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية
وكالات
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ندّدت فنزويلا بدخول مدمّرة أمريكية "خلسة" المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، معتبرة هذا الأمر "عملًا استفزازيًا".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، إنّ المدمّرة "يو.إس.إس. بينكني" التابعة للبحرية الأمريكية أبحرت في منطقتنا المتاخمة على بُعد 16.1 ميلًا بحريًا (حوالي 30 كلم) من السواحل الفنزويلية.

وأوضحت الوزارة أنّ توغّل السفينة الحربية "خلسة" في هذه المنطقة الواقعة في البحر الكاريبي والخاضعة للسلطة القضائية الفنزويلية يشكّل "انتهاكًا للقانون البحري على كل الصعد".

وأضافت أنّ هذا التوغّل هو "عمل استفزازي لا مبرّر له" من جانب الولايات المتحدة التي يحاول رئيسها دونالد ترامب بشتّى الطرق الإطاحة بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والمنطقة المتاخمة تقع على تخوم المياه الإقليمية لدولة ما وتمتدّ إلى مسافة تصل إلى 24 ميلًا بحريًا (حوالي 44 كلم) من سواحل هذه الدولة. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الدول تتمتّع بامتيازات في منطقتها المتاخمة تتعلّق بقضايا الجمارك والضرائب والهجرة.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية الجنوبية (ساوثكوم) المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي أعلنت الأربعاء أنّها أرسلت المدمّرة "يو.إس.إس بينكني" إلى البحر الكاريبي في مهمة لضمان "حرية الملاحة" في هذه المياه والتأكيد على عدم قانونية ما تحاول كراكاس ممارسته من "سيادة في مياه دولية".

وأضافت في بيان أنّ المدمّرة "أبحرت في مياه دولية، على بعد أكثر من 12 ميلًا من سواحل فنزويلا، بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في بيانها أنّ "نظام مادورو غير الشرعي يطالب بدون وجه حقّ بالسيادة على تلك المياه الدولية التي تبعد ثلاثة أميال عن حدود المياه الإقليمية"، مؤكّدة أن هذه المطالبة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وأضافت "سنمارس حقّنا القانوني في الإبحار بحرية في المياه الدولية من دون الإذعان لمطالب غير قانونية".

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