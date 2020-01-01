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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خبير روسى: المتعافون من إصابات كورونا الشديدة لن يحتاجوا لقاحا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:42 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في موسكو، إن الذين تعرضوا لإصابات شديدة بكورونا ثم تعافوا "لا يحتاجون إلى التطعيم" في المستقبل القريب.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "لديهم عيار حماية جيد من الأجسام المضادة".

قاللاجينتسبيرج: "نعم، لا أعرف كم من الوقت الذي لن يحتاجوا فيه إلى التطعيم، ولكن في المستقبل القريب فإنهم لن يحتاجوه، لأنه كما أظهرت العديد من الدراسات، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم عيار وقائي جيد من الأجسام المضادة لهذا الفيروس المنتشر في الدم".

وأكد جينتسبورج بأن معهد "جامالي" يأمل في أن تبدأ الشركات الخاصة بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في أوائل أو منتصف سبتمبر.

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