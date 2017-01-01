الصين تسجل 10 إصابات بكورونا

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة أنها سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 16 يوليو ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.