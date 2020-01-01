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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة ضحايا كورونا بإيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:42 ص
كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا
وكالات
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أعلنت السلطات الإيطالية أنّ عدد ضحايا وباء "كوفيد-19" في البلاد تخطّى عتبة الـ35 ألفًا بعدما توفّي خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 20 مصابًا بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35.017 وفاة، نصفها تقريبًا (16.775 وفاة) سجّلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد والذي كان أول وأضخم بؤرة للوباء.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا وقد سجّلت لغاية الخميس 243.736 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

ولا يزال 750 من هؤلاء المصابين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 53 في العناية المركّزة.

وسجّلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 230 إصابة جديدة، وفقًا للحماية المدنية.

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