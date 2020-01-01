الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مالية صباحًا.ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.أما الوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 31 25وادي النطرون 33 25طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 23السلوم 31 21سيوة 36 22بورسعيد 31 25دمياط 29 25الزقازيق 35 24المنصورة 34 23الإسماعيلية 35 24السويس 35 25العريش 31 23رفح 30 22رأس سدر 35 24نخل 34 18نويبع 35 29طابا 34 28كاترين 33 18الطور 35 23شرم الشيخ 39 28الغردقة 39 27مرسى علم 36 28الفيوم 36 24بني سويف 36 24المنيا 36 24أسيوط 37 24سوهاج 37 25قنا 39 26الأقصر 40 26أسوان 40 27ادفو 39 26أبو سمبل 39 25الوادي الجديد 39 23شلاتين 41 29أبو رماد 41 30حلايب 36 30رأس حدربة 36 29