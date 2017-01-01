حصيلة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تزيد عن 68 ألف إصابة

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ الدولة الأكثر تضرّرًا من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68.428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 138،201 شخص من أصل 3.560.364 مصابًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.