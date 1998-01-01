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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخماد النيران على سفينة حربية أمريكية فى سان دييجو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:31 ص
إخماد النيران
إخماد النيران
وكالات
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قال القائد البحري الأمريكي الأميرال فيليب سوبيك، اليوم الجمعة، إنه تم إخماد كل الحرائق على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بعد نشوبها على مدى أيام أثناء الرسو في سان دييجو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف الأميرال فيليب سوبيك أنه من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل.

وصرح الأميرال سوبيك خلال في إفادة صحفية بقاعدة سان دييجو البحرية الأمريكية، بأن فرق الإطفاء تقوم بتمشيط السفينة الهجومية البرمائية بونهوم ريشار البالغ طولها 257 مترا للتأكد من إخماد كل النيران بها قبل فتح تحقيق رسمي في سبب الحريق.

وأفاد قائد مجموعة الحملة الضاربة الثالثة بالبحرية الأمريكية: "لا نعرف سبب الحريق، ولا نعرف حجم الأضرار"، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء أي تكهنات أو وعود تتعلق بمستقبل السفينة.

وبين أنه يعتقد أن بالإمكان إصلاح السفينة وعودتها للعمل لكن البحرية لم تقرر بعد ما إن كانت ستشرع في تلك المهمة الضخمة.

وأوضح سوبيك أنه تم علاج 63 شخصا، منهم 40 بحارا و23 مدنيا، من إصابات بسيطة خلال عملية إطفاء الحريق التي استمرت من البر والبحر والجو على مدى أربعة أيام، ولم تستدع حالة أي منهم العلاج بالمستشفى.

واندلعت الحرائق صباح الأحد أعقبها انفجار ضخم واحد على الأقل على متن بونهوم ريشار التي تم تدشينها عام 1998.

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