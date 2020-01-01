جمعة: الإقبال على شراء صكوك الأضاحى ثقة فى مؤسسات الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تشهده الوزارة من إقبال كبير على شراء صكوك أضاحي الأوقاف يؤكد كرم الشعب المصري العظيم وروح التكافل بين أبنائه، وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية سنة سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما يعكس هذا الإقبال ثقة الشعب المصري العظيم في مؤسسات الدولة الوطنية.وأكد أن مبلغ الصك بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدي الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال، علما بأن جميع المبالغ المجمعة تحول إلى رؤوس أضاحي بدون خصم أي جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق، وأن ذبح رؤوس الأضاحي يتم في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتي الأوقاف والتموين والطب البيطري.وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين أينما كانوا، وأن نيسر على المضحين الذين يسعون لتحقيق سنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بسهولة ويسر وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية.