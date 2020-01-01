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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بولسونارو» يأمل فى إعادة انتخاب «ترامب» لفترة رئاسية ثانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:44 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه يأمل في إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية.

وصرح الرئيس البرازيلي بأن العلاقات التجارية بين البلدين واعدة حتى لو فاز مرشح ديمقراطي.

وغالبًا ما أشاد بولسونارو بترامب، واصفًا إياه بأنه قدوة سياسية ورسم أوجه الشبه بين أجنداتهم المحافظة.

جدير بالذكر أن موقف الرئيس البرازيلي كان مشابها لموقف نظيره الأمريكي بخصوص جائحة كورونا، حيث هدد رئيس البرازيل بولسونارو بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، إن لم تكف عن كونها "منظمة سياسية متحيزة"، حسب تعبيره.

كما أكد بولسونارو، في تصريحات سابقة، أن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته، ويؤيد استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته، وهذا الموقف يتطابق وموقف ترامب بشأن العقار.

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