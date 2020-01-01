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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق من مكتب محمد رمضان بعد الحكم عليه بالحبس سنة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:57 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد عارف
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بعد قرار محكمة جنح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

حاولت «الدستور» التواصل مع النجم محمد رمضان لكنه أغلق هاتفه المحمول، وبالتواصل مع مكتبه من خلال الاتصال بشقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، أكد أن الحكم ابتدائي والقضية في مراحلها الأولى ولا داعي لانزعاج الجمهور ومحبي محمد رمضان لأن الأمر سيتخذ مجراه القانوني من خلال ساحات المحاكم التي يتولى متابعة القضية أحمد الجندي محامي محمد رمضان.

وأضاف محمود رمضان، في تصريحه لـ«الدستور»: «أننا نثق في القضاء المصري وأن الحكم يعتبر مجرد "حكم ابتدائي" وأن محامي الشركة سيقدم استئناف عليه الأسبوع المقبل من أجل تخفيف العقوبة».

تعود الواقعة إلى دعوة قضائية رفعها الطيار أشرف أبواليسر منذ عدة أشهر والتي طالب فيها محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

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