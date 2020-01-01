مشرعون أمريكيون يطالبون تويتر بإطلاع الكونجرس على تفاصيل الاختراق

طالب بعض الأعضاء في الكونجرس الأمريكي شركة "تويتر" بإطلاع المشرعين الأمريكيين على تفاصيل اختراق حسابات عدد من الشخصيات المشهورة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وجه كل من رئيس لجنة شؤون التجارة بمجلس الشيوخ روجر ويكر، والعضو في مجلس النواب جيمس كومر رسالتين إلى المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي بشأن الاختراق، معتبرين اياه "إخفاقا" من قبل الشركة.ودعا السيناتور ويكر شركة "تويتر" لإطلاع لجنته على تفاصيل الحادث وكيفية تعامل الشركة معه في جلسة استماع يوم 23 يوليو الجاري.من جهته، حذر كومر من أن اختراق الحسابات قد يقوض الأمن الوطني والأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وسيعرض ملايين الأمريكيين للخطر.ودعا المشرع مدير "تويتر" للإجابة عن أسئلة مجلس النواب يوم 24 يوليو.ويأتي ذلك بعد اختراق حسابات عدد من الشخصيات المشهورة، بينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، من قبل هاكرز مجهولين، طالبوا من مستخدمي "تويتر" عبر تغريدات منشورة باسم المشاهير إلى تحويل مبالغ بالعملة الرقمية "بيتكوين" إلى حساب خاص في ما يبدو عملية احتيال واسعة النطاق.وأعلنت شركة "تويتر" أنها فتحت تحقيقا في الحادث واتخذت إجراءات على إثر الاختراق.