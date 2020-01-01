العثور على جثة مسنة مذبوحة داخل منازلها بالبحيرة

تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش، جهودها لكشفغ غموض العثور على جثة سيدة في العقد السادس خالعمر، مذبوحة وبها أثار حروق في أنحاء متفرقة بالجسم، داخل منزلها بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرةوتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وصول "نفيسة ع.أ.م.ع" 60 عامًا، وتعمل ربة منزل، مقيمة قرية نكلا العنب، استقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة هامدة وتم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة تبين بها جرح طعني نافذ بالرقبة من الناحية اليمني طوله 5 سم، وأثار حروق من الدرجة الثانية والثالثة بأجزاء متفرقة بالجسم من الناحية اليمنى من البطن والفخذين والساقين والقدمين.وأمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد حنفى خالد مفتش المباحث، والمقدم إسلام السعدنى رئيس مباحث المركز، والرائد كريم الشوني معاون مباحث المركز لسرعة كشف غموض الواقعة.