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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. "داهتمها قوة لتنفيذ الأمر"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:49 ص
سميحة ايوب
سميحة ايوب
ايهاب مصطفى
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هناك الكثير من الرسائل الغريبة التي يتلقاها المشاهير، وربما كان أغربهم ما حدث مع الفنانة الكبيرة سميحة ايوب وهو طلبها للتجنيد.

قالت سميحة ايوب:" ذات يوم تسلمت رسالة حكومية معنونة باسمي، وتعجبت للامر، إذ لم تكن لي بالحكومة سابق معرفة، وفتحت الرسالة فوجدتها موجهة إلى إدارة القرعة العسكرية، وفيها تطالبني بالذهاب في الساعة كذا من يوم كذا إلى إدارة القرعة لإجراء الكشف الطبي.

وتابعت خلال حوار أجرته مجلة الكواكب معها:" وفهمت على الفور وبغير ذكاء أن المسألة فيها خطأ، لأنني لم أسمع أن إدارة التجنيد قد افتتحت قسمًا لتجنيد البنات، وآثرت أن أنسى هذه المداعبة من إدارة القرعة على الرغم من أن العنوان المكتوب على الخطاب كان واضحًا فيه أنه موجه إلى سميحة.

وواصلت:" وبعد مرور أيام قلائل بعد أن نسيت الموضوع نهائيًا، سمعت أن بعض الجنود جاءوا إلى بيتي مع شيخ الحارة أثناء غيبتي وبحثوا عني ليأخذوني إلى القرعة، وأوشكت أن يغمى علي، ولكن الثبات عاودني عندما عرفت باقي الحكاية.

وفي الأخير قالت:" لقد كان المطلوب شخصًا يدعى "سميح أيوب" وليس " سميحة أيوب"، ولسوء حظي أن هذا الشخص كان يقيم في البيت المجاور لنا، وهكذا كنت سأصبح جندية بسبب غلطة قلم.

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