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"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:28 ص
اسماعيل يس
اسماعيل يس
ايهاب مصطفى
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للمشاهير طقوس في الاحتفالات بأعياد ميلادهم، فبعضهم كان يجهز لهذه المناسبة قبلها بأيام كثيرة، وبعضهم يقاطعها تمامًا مثل يوسف وهبي وماري كويني وفاطمة رشدي وغيرهم..

وفي هذا التقرير ذكرت مجلة الكواكب قديمًا أهم الطقوس الغريبة التي اتبعها المشاهير في الاحتفال بأعياد ميلادهم..

اسماعيل يس.. القناعة كنز

كان الراحل اسماعيل يس يحتفل بعيد ميلاده وابنه في يوم واحد، مع أن تاريخ المولد مختلف من أحدهما للآخر، ويصر اسماعيل يس على أن يدعو الزملاء والأصدقاء بواسطة البريد "دعوة رسمية"، لكي يستطيع الاعتذار لمن ينساه بأن "البوسطة" هي المسئولة عن هذا السهو، كما يصر على أن يكتب في تذكرة الدعوة وبين قوسين" نرجوا عدم إحضار هدايا من الذهب، وإذا كنت مصرًا على الذهب فيجب ألا يقل عن عيار 24".

ليلى فوزي.. يلغى الحفل لو لم يحضر شقيقها

الفنانة ليلى فوزي كانت تحتفل بعيد ميلادها في شقتها بالجيزة، ولا تدعو إلا عدد قليل من الخواص، ولكن عيد ملاد فوزي مرهون بشرط هو حضور شقيقها الطالب بكلية البوليس لأنها تحبه أكثر من نفسها، ولذلك تقوم أحيانًا بتأخير حفل عيد ميلادها إلى يوم الخميس ليوافق إجازته حتى وإن تعارض هذا اليوم مع يوم ميلادها.

أنور وجدي.. على الضيق

كان الراحل أنور وجدي يحتفل بعيد ميلاده في حضور أصدقاء معروفين تمامًا وهم عبد الغني السيد، واستيفان روستي، وحسين رياض، وبعد أن يغني عبد الغني السيد يقوم روستي ببعض المشاهد المضحكة ويلعبون الورق.

مديحة يسري.. تستعد قبله بأسبوع

تستعد الفنانة مديحة يسري لعيد ميلادها قبل حلوله بأسبوع كامل، فتشتري فستانًا جديدًا، وتعلق الزينات والفوانيس الخضراء، وتوصي محل "جروبي" بتورتة يكتب عليها اسمها، ثم تدعو الزملاء والأصدقاء، وعادةً ما تتلقى مديحة هدايا عيد ميلاد عبارة عن حلي ذهبية، أما شكري راغب مدير مسرح الأوبرا فتكون هديته عبارة عن عفريت العلبة وهي عادة سنوية لراغب في عيد ميلادها.

فاتن حمامة.. هداياهم شخاشيخ وعرائس ومسدسات

عيد ميلاد فاتن حمامة يبدأ بمعركة مع زوجها عز الدين ذو الفقار، فهو يصر ان شموع التورتة 18 وهي تصر على 21، والهدايا التي تتلقاها فاتن عبارة عن شخاشيخ أو عرائس أو مسدسات صغيرة، وبالتالي تذهب الهدايا الى ابنتها الصغيرة، أما فاتن فلها هدية واحدة من زوجها وتكون دائمًا عبارة عن ورقة مالية.

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