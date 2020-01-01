"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

اسماعيل يس.. القناعة كنز

ليلى فوزي.. يلغى الحفل لو لم يحضر شقيقها

أنور وجدي.. على الضيق

مديحة يسري.. تستعد قبله بأسبوع

فاتن حمامة.. هداياهم شخاشيخ وعرائس ومسدسات

للمشاهير طقوس في الاحتفالات بأعياد ميلادهم، فبعضهم كان يجهز لهذه المناسبة قبلها بأيام كثيرة، وبعضهم يقاطعها تمامًا مثل يوسف وهبي وماري كويني وفاطمة رشدي وغيرهم..وفي هذا التقرير ذكرت مجلة الكواكب قديمًا أهم الطقوس الغريبة التي اتبعها المشاهير في الاحتفال بأعياد ميلادهم..كان الراحل اسماعيل يس يحتفل بعيد ميلاده وابنه في يوم واحد، مع أن تاريخ المولد مختلف من أحدهما للآخر، ويصر اسماعيل يس على أن يدعو الزملاء والأصدقاء بواسطة البريد "دعوة رسمية"، لكي يستطيع الاعتذار لمن ينساه بأن "البوسطة" هي المسئولة عن هذا السهو، كما يصر على أن يكتب في تذكرة الدعوة وبين قوسين" نرجوا عدم إحضار هدايا من الذهب، وإذا كنت مصرًا على الذهب فيجب ألا يقل عن عيار 24".الفنانة ليلى فوزي كانت تحتفل بعيد ميلادها في شقتها بالجيزة، ولا تدعو إلا عدد قليل من الخواص، ولكن عيد ملاد فوزي مرهون بشرط هو حضور شقيقها الطالب بكلية البوليس لأنها تحبه أكثر من نفسها، ولذلك تقوم أحيانًا بتأخير حفل عيد ميلادها إلى يوم الخميس ليوافق إجازته حتى وإن تعارض هذا اليوم مع يوم ميلادها.كان الراحل أنور وجدي يحتفل بعيد ميلاده في حضور أصدقاء معروفين تمامًا وهم عبد الغني السيد، واستيفان روستي، وحسين رياض، وبعد أن يغني عبد الغني السيد يقوم روستي ببعض المشاهد المضحكة ويلعبون الورق.تستعد الفنانة مديحة يسري لعيد ميلادها قبل حلوله بأسبوع كامل، فتشتري فستانًا جديدًا، وتعلق الزينات والفوانيس الخضراء، وتوصي محل "جروبي" بتورتة يكتب عليها اسمها، ثم تدعو الزملاء والأصدقاء، وعادةً ما تتلقى مديحة هدايا عيد ميلاد عبارة عن حلي ذهبية، أما شكري راغب مدير مسرح الأوبرا فتكون هديته عبارة عن عفريت العلبة وهي عادة سنوية لراغب في عيد ميلادها.عيد ميلاد فاتن حمامة يبدأ بمعركة مع زوجها عز الدين ذو الفقار، فهو يصر ان شموع التورتة 18 وهي تصر على 21، والهدايا التي تتلقاها فاتن عبارة عن شخاشيخ أو عرائس أو مسدسات صغيرة، وبالتالي تذهب الهدايا الى ابنتها الصغيرة، أما فاتن فلها هدية واحدة من زوجها وتكون دائمًا عبارة عن ورقة مالية.